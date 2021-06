„Raum – vor – Stellung“ im Foyer

Bis Ende November zeigt der Künstler Nikolaus Koliusis im Foyer des Aalener Rathauses eine Kunstinstallation. Koliusis bezeichnet seine Arbeiten als „Dualraum“. Blau ist das Material, aus dem seine Kunst entsteht. Kaum eine andere Farbe fasziniert Kunstschaffende so wie die Farbe Blau. So auch den international tätigen Künstler Nikolaus Koliusis, der mit transparenter, lichtreflektierender blauer Folie seine Idee einer „Raum – vor – Stellung“ in Aalen umsetzt. Inspiriert von der charakteristischen Betonarchitektur des Rathauses entstand diese Installation. 2005 erhielt Koliusis den Architekturpreis „Renault Traffic Award“ für die permanente Installation „50 km/h“ im Autotunnel unter dem Kunstmuseum Stuttgart und 2015 gewann er den Wettbewerb zur Gestaltung des Gedenkortes für die nationalsozialistischen „Euthanasie“-Opfer in Berlin. Infos: Telefon: 07361 52-1161 oder E-Mail: kunst@aalen.de.Foto: Stadt Aalen