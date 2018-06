Rauch löst Brandalarm aus.

Mit fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften ist die Freiwillige Feuerwehr Aalen am Dienstag kurz nach 00 Uhr zu einem vermeintlichen Brand in die Kocherstraße ausgerückt. Rasch stellte sich jedoch heraus, dass in einem Firmengebäude ein neues Aggregat für Heizung und Strom eingebaut beziehungsweise in Betrieb gesetzt wurde. Durch einen technischen Defekt wurde wohl zu viel Öl angesaugt und verbrannt. Dabei entstand starker Rauch, der den Brandalarm auslöste. Sachschaden entstand keiner.