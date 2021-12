Ratlosigkeit macht sich breit: Kein Arzt will mehr aufs Land

Patientinnen und Patienten werden künftig weitere Wege haben

Die kassenärztliche Vereinigung (KV) zählte zuletzt noch 191 Hausärztinnen und Hausärzte im Ost-albkreis. Davon sind etwas mehr als 40 Prozent 60 Jahre und älter.

Die KV teilt die Ostalb in fünf Planungsbereiche ein. Im Bereich Aalen könnten sich derzeit noch 5,5 Hausärztinnen und Hausärzte niederlassen – der frei werdende Arztsitz in Fachsenfeld nicht eingerechnet.

Im Planungsbereich Aalen zählt die KV aktuell 54,25 Arztsitze. Das entspricht einer Versorgungsquote von 100,6 Prozent. Man sei genau im Soll, sagt KV-Sprecher Kai Sonntag. Bei einem Versorgungsgrad von 110 Prozent wird ein Planungsbereich gesperrt.

Gut zu wissen: Der Versorgungsgrad bildet die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel ab, um die ärztliche Versorgung in einem Planungsbereich sicherzustellen. Es geht also, wie KV-Sprecher Sonntag erläutert, nicht um die Frage, wie viele Ärzte es braucht, um möglichst schnell einen Termin zu bekommen.

Hintergrund: 1993 wurde unter dem damaligen Bundesgesundheitsminister Horst Seehofer beschlossen, die explodierenden Kosten im Gesundheitswesen zu deckeln.

Es fehlen auch Fachärzte auf der Ostalb, vor allem Hals-, Nasen-, Ohrenärzte. Im Bereich HNO beträgt der Versorgungsgrad kreisweit nur 87 Prozent.

Freie Plätze gibt es auch in der Neurologie (107,6 Prozent), in der Psychotherapie (105,9 Prozent) und in der Urologie (107,7 Prozent).

Alle anderen Facharztbereiche sind derzeit gesperrt. Augenärzte (115,9 Prozent) dürfen sich aktuell ebenso wenig auf der Ostalb niederlassen wie Chirurgen (119 Prozent), Frauenärzte (116,6 Prozent), Hautärzte (121,8 Prozent) und Kinderärzte (112 Prozent).

Fazit: Weil sich immer weniger Haus- und Fachärzte niederlassen wollen, steht für KV-Sprecher Sonntag fest, dass die Patientinnen und Patienten in vielen medizinischen Bereichen künftig weitere Wege haben werden. gäss