Seit Mittwoch, 17. Oktober, ist die Rathaustiefgarage wieder frei. Das haben die Stadtwerke auf Anfrage der „Aalener Nachrichten“ mitgeteilt. Demnach seien ab sofort Kundenkarte und Parkcoin wieder uneingeschränkt nutzbar. Wegen Arbeiten an der Zufahrtsrampe musste die Zufahrt ab dem 19. September über die Friedrichstraße gesperrt und die Ein- und Ausfahrt über eine Ampel geregelt werden. Wie die Stadtwerke mitteilen, sind aktuell noch kleine Restarbeiten am Fußweg und im Innenbereich zu erledigen, die am 23. Oktober abgeschlossen sein sollen.