Rathaus Ebnat geschlossen

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist das Rathaus in Ebnat wegen Sanierungsarbeiten vom 28. Februar bis zum 18. März geschlossen. Die Vertretung übernehmen die Rathäuser Waldhausen und Unterkochen sowie das Bürgeramt Aalen. Bereits beantragte Dokumente können in dieser Zeit beim Rathaus Waldhausen abgeholt werden. Bürgeramtsangelegenheiten können beim Rathaus Waldhausen, dem Bürgeramt Aalen und dem Bezirksamt Unterkochen zu den jeweiligen Öffnungszeiten erledigt werden. In Standesamts- und Friedhofsangelegenheiten wird gebeten, sich per E-Mail an rathaus.ebnat@aalen.de oder telefonisch an 07367 / 9618-10 zu wenden. Der Einlass in alle genannten Rathäuser ist nur mit FFP2-Maske möglich.