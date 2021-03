Rathaus als vorurteilsfreie Zone

Um am Aktionstag „Demokratie leben!“ auf das Problem Alltagsrassismus aufmerksam zu machen, hat Aalens Oberbürgermeister Thilo Rentschler das Rathaus zur vorurteilsfreien Zone erklärt. „Heute und an jedem anderen Tag“, so Rentschler. Gemeinsam mit der Jugendreferentin Sarah Nubert vom Kreisjugendring Ostalb brachte er einen überdimensionalen Bodenaufkleber im Foyer des Rathauses an.

„Zu viele gehen einfach über mich hinweg“, steht in Großbuchstaben auf dem Aufkleber. Mit dem Aktionstag „Vorsicht, Vorurteile! Wir setzen ein Zeichen gegen Rassismus“ macht die Partnerschaft für Demokratie Ostalbkreis zusammen mit dem Kreisjugendring auf ein Thema aufmerksam, das unterschätzt wird: Vorurteile und ihre negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft. Denn gerade die vermeintlich unabsichtlich geäußerten Vorurteile gegenüber anderen führten zu Alltagsrassismus, der das demokratische und respektvolle Zusammenleben gefährde.

Darauf hinzuweisen hält Landrat Joachim Bläse für unerlässlich, denn man merke oft gar nicht, dass man in die Vorurteilsfalle tappt. An vielen Stellen im Alltag finde Rassismus statt, so Bläse. Das fange bereits bei der Wortwahl oder beim Umgang miteinander an. Der Aktionsaufkleber sei ein guter Hinweis und würde zum Nachdenken anregen und aufzeigen, dass man in seinem Umfeld rassistische Handlungen und Aussagen hinterfragen soll. Deshalb mahnt nun auch im Landratsamt der Aufkleber dazu, sensibler mit dem Thema Vorurteile und Rassismus umzugehen.