Rat will Resolution zur Kinderklinik

Möglicherweise wird der Aalener Gemeinderat in seiner nächsten Sitzungsrunde eine Resolution zur Aalener Kinderklinik formulieren. Nach der Aussage von Landrat Klaus Pavel, es werde auch künftig zwei Kinderklinik-Standorte im Ostalbkreis, nämlich in Aalen und Mutlangen, geben, hat der Gemeinderat das Thema am Donnerstag erneut diskutiert. Dabei ist auch die Frage aufgekommen, ob es dauerhaft Sinn mache, das hoch spezialisierte Level-1-Angebot für Frühstgeburten möglicherweise zulasten einer qualitativ hochwertigen Basisversorgung im Kreis halten zu wollen.

Oberbürgermeister Thilo Rentschler zeigte sich im Nachhinein überrascht, dass aus einem internen Workshop Dinge nach außen getragen und damit zum Selbstläufer geworden seien, noch ehe die weiteren Überlegungen von Klinikvorstand und Chefärzten eine Chance in der öffentlichen Diskussion gehabt hätten. Die schnelle Reaktion des Landrats mit einer klaren Formel für zwei Kinderklinik-Standorte sei richtig gewesen. Es gebe aber weiter viele offene Fragen, die jetzt geklärt werden müssten. Unter anderem die, ob unter den jetzigen, vom Bund vorgegebenen Bedingungen Level 1 auf Dauer in Mutlangen überhaupt zu halten sei.

Die CDU, so sagte Uschi Barth, sei froh, dass Pavel ein Machtwort gesprochen habe. Die Situation habe sich dadurch entspannt, sie sei aber noch lange nicht geklärt. Oberste Priorität habe für ihre Fraktion eine qualifizierte kindermedizinische Grundversorgung für den Ostalbkreis und den angrenzenden östlichen Raum, für den Aalen zentral liege.Qualität und Leistungsspektrum gelte es dabei in Aalen zu erhalten, „wie das umgesetzt wird, ist aber nicht unser Job“, verwies sie, wie zuvor schon der OB, auf die am Ende beim Kreistag liegenden letzten Entscheidungen.

„Lippenbekenntnis, dem ich traue“

Für die Grünen sprach Thomas Battran von einem „Lippenbekenntnis von Pavel, dem ich auch vertraue“, stellte zugleich aber die Frage, was nach Pavel kommen werde. Battran stellte den Antrag, der Gemeinderat möge in Sachen Kinderklinik eine Resolution verabschieden, die dies fordere: eine Bestandsgarantie für die Kinderklinik Aalen „über die Restlaufzeit von Pavel hinaus“ und mit 30 Betten inklusive Intensiv- und Fachbereichen, außerdem eine Personalgarantie für die Aalener Knderklinik, die Ausbildungsmöglichkeit für Kinderärzte an beiden Standorten Aalen und Mutlangen und schließlich die Wiederansiedlung von Level 2 in der Frühgeborenenversorgung in Aalen. Zu streiten sei dann darüber, so Battran, ob der Ostalbkreis auf Level 1 ganz verzichte. Denn das in Mutlangen zu halten, sei für den Kreis eine große wirtschaftliche, qualitative und personelle Herausforderung, bei der man sich frage müsse, ob sie überhaupt Sinn mache.

Sie gehe davon aus, „dass wir uns auf Pavels Ausführungen über seine Amtszeit hinaus verlassen können“, sagte für die SPD Claudia Sailer und machte sich ebenfalls dafür stark, am Standort Aalen eine solide Grundversorgung auf Dauer zu gewährleisten. Bernard Ritter (Freie Wähler) warb um Vertrauen, das man denjenigen entgegenbringen müsse, die am Ende zu entscheiden hätten.

„Wenn wir die strukturellen Themen nicht lösen, wird der Karren weiter an die Wand fahren“, und das betreffe nicht nur die Kinderklinik, sagte Roland Hamm (Die Linke/Pro Aalen). Er forderte ein grundsätzliches Umdenken, weil man eine so wichtige Daseinsvorsorge wie das Thema Krankenhäuser nicht betriebswirtschaftlichen Grundsätzen unterwerfen könne. Allerdings übte er auch Kritik: Vier Kliniken inklusive Heidenheim auf engstem Raum – „da hätten wir schon längst über Spezialisierungen reden müssen.“ Für die FDI fürchtete Ilse Schmelzle ein Ausbluten der Aalener Kinderklinik, unter anderem aus personellen Gründen, trotz aller Bekenntnisse.

„Viele Probleme eingebrockt“

Am Schluss machte Rentschler noch einmal deutlich, dass ein belegtes Level-1-Bett 4,6 Personalstellen binde. Die Kernfrage Level 1 habe „ganz viele Probleme eingebrockt“. Battrans Vorschlag, eine Resolution gegebenenfalls interfraktionell auszuarbeiten, unterstützte Hamm: Der Gemeinderat müsse inhaltiche Positionen vor einer Debatte im Kreistag beisteuern. Ulrich Klauck (Grüne) meinte, dass man sich im Gemeinderat einig sei, sei ja schön – „es bringt aber nichts, wenn niemand etwas davon weiß.“