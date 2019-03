350 000 Euro steckt die Stadt ins Waldstadion: 170 000 Euro für einen neuen Rasen in der Ostalb-Arena, 180 000 für den Ersatz der veralteten Videoüberwachung. Die empfiehlt die Polizei dringend, auch für die Regionalliga. Denn auch dort gebe es sogenannte „Risikospiele“ mit gewaltbereiten Fans. Diese Investition mündete in eine ziemlich lange wie kontroverse Diskussion mit einer langen Rednerliste. Es ging um Grundsätzliches bis hin zu technischen Details, was den Rasen betrifft.

Was die Erfahrung nach vier Großkonzerten (etwa Grönemeyer, Cro) seit 1994 ist: Danach ist der Rasen hinüber, ohnehin aber alle vier bis fünf Jahre. Der Rasen soll nach dem Ostalb-Festival (7. und 8. Juni) neu verlegt werden. Dabei gab es mehrere Vorschläge und Einwendungen. Claus Albrecht (Freie Wähler) etwa findet, man solle sich über einen eingesäten statt über einen Rollrasen unterhalten. Der erstere sei unempfindlicher, wie man an der Voith-Arena in Heidenheim sehen könne.

Pflichten der Eigentümerin

Uschi Barth (CDU) wurde grundsätzlich: Damals habe der Gemeinderat beschlossen, dass das Stadion nicht allein eine Fußballarena sein soll, sondern auch ein Ort für Großveranstaltungen. Deshalb müsse das Stadion funktionieren, dafür habe die Stadt als Eigentümerin zu sorgen. Hermann Schludi (SPD) sieht das ähnlich: „Die Stadt sollte pfleglich mit ihrem Eigentum umgehen.“ Zudem sei es zu verschmerzen, wenn in einer Zeitspanne von vier bis fünf Jahren der Rasen erneuert wird. Auch die Videoüberwachungsanlage aus dem Jahr 2001 entspräche nicht mehr dem Stand der Technik und den Anforderungen.

Das teilte auch Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann mit. Ohne flächendeckende und funktionierende Videoüberwachung gibt es keine Lizenz für die Dritte Liga. Anders als die Mehrheit sehen allerdings die Grünen die Anschaffung einer neuen Videoüberwachung. Karin Boldyreff-Duncker findet, sie sei Aufgabe des Veranstalters. Es könne nicht Aufgabe der Stadt sein, für eine funktionierende Videoanlage zu sorgen bei Großveranstaltungen eines privaten Veranstalters. Der soll auch die Kosten dafür tragen. Gegen den neuen Rasen stimmte einer, gegen die Videoüberwachung stimmten zwei Stadträte.