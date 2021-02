Rat rügt Rentschler-Interview nicht

„Mir macht die Entwicklung erst dann Sorgen, wenn die Intensivstationen volllaufen.“ Das hatte Aalens OB Thilo Rentschler Ende Oktober in einem Interview der „Stuttgarter Nachrichten“ erklärt. Der Satz hatte jetzt im Aalener Gemeinderat ein Nachspiel. Zu einer offiziellen Missbilligung von Rentschlers Worten, wie von der Fraktion FDI in ihrer Haushaltsrede gefordert, wollte es eine Mehrheit im Rat aber am Ende nicht kommen lassen.

Rentschler hatte den Satz in dem Interview geäußert, nachdem in einem gemeinsamen Brief an die Landesregierung 36 Rathauschefs aus dem Südwesten vor der ab dem vergangenen November verhängten Schließung von Gastronomie und Kulturbetrieben gewarnt hatten. Damit habe der OB, so befand jetzt FDI-Fraktionsvorsitzender Norbert Rehm, nicht nur die Bürger, sondern in erster Linie auch das Klinikpersonal verunsichert und verhöhnt. Eine Anschuldigung, die der OB ausdrücklich zurückwies. Frank Gläser (AfD) hingegen wollte wissen, wie groß denn diese Verunsicherung tatsächlich gewesen sei. Die ganze Diskussion um freie Intensivbetten, so Gläser, sei doch „reine Panikmache“. „Nicht gut“ fand Inge Birkhold (CDU) Rentschlers Äußerungen, missbilligen wolle sie diese offiziell aber auch nicht.

Nachdem sich Rentschler selbst in dieser Sache für befangen erklärt und die weitere Sitzungsleitung dazu Bürgermeister Wolfgang Steidle übertragen hatte, erklärte Thomas Battran (Grüne), er halte Rentschlers Äußerungen für einen OB für untragbar. Wenn er sie allerdings zurücknehme und sich davon distanziere, sei die Angelegenheit für seine Fraktion erledigt. Stadtrat Helmut Genter (SPD) nannte Rentschlers Worte „eventuell etwas unglücklich“, eine „miese Stimmung“ müsse man damit gegen ihn aber hier jetzt nicht machen. Emil Pöltl (AfD) meinte schließlich, der OB habe sicher auch ausdrücken wollen, dass man sich um die Intensivstationen keine Sorgen machen müsse. Am Ende fand sich in der Abstimmung keine Mehrheit für eine Missbilligung von Rentschlers Interview-Satz.