Rat gibt 50 000 Euro für syrische Kinder in Antakya

Für die von Oberbürgermeister Thilo Rentschler ins Leben gerufene Spendenaktion für den Schulbesuch syrischer Flüchtlingskinder in Lagern in der türkischen Provinz Hatay rund um Aalens Partnerstadt Antakya (wir haben bereits mehrfach berichtet) hat der Gemeinderat 50 000 Euro aus dem städtischen Haushalt zur Verfügung gestellt. Inklusive dieses Geldes seien es dann 250 000 Euro, die man demnächst nach Antakya überweisen könne, sagte OB Thilo Rentschler in der Ratssitzung.

Für die Aktion, die auch vom Land unterstützt wird, sind inzwischen reichlich Spenden aus Aalen und von der ganzen Ostalb eingegangen. Finanziert werden sollen mit dem Geld Container als Schulräume sowie Lehrer, um die syrischen Kinder in den Flüchtlingslagern unterrichten zu können. Stadtrat Roland Hamm (Die Linke/Pro Aalen), der im Aalener Städtepartnerschaftsverein auch Beauftragter für Antakya ist, verwies auch darauf, dass die zweite deutsche Partnerstadt von Antakya, nämlich Kiel, zusätzlich 100 000 Euro dafür beisteuern werde. Die Aktion nannte er einen guten Ansatz. Mit ihm könnten Fluchtbewegungen zurückgedrängt werden, allerdings nicht mit Mitteln wie in Ungarn, sondern durch humanitäre Hilfe. Stadtrat Michael Fleischer (Grüne) sah den großen Vorteil der Aktion darin, dass sie bei den Kindern unmittelbar an der Grenze zu ihrer Heimat ansetze. Wenn es der Politik irgendwann einmal gelingen sollte, den Bürgerkrieg in Syrien endlich zu beenden, seien es auch diese Kinder, die beim jahrelangen Wiederaufbau von Syrien dann ebenfalls dringend gebracht würden und dafür eine gute Schulausbildung bräuchten.