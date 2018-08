Raser auf der Osterbucher Steige

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am späten Dienstagnachmittag auf der Osterbucher Steige – die Strecke zu den Limesthermen – musste die Polizei mehrere Fahrzeugführer beanstanden. Zwischen 17.30 und 18.15 Uhr wurden dabei fünfmal Geschwindigkeiten zwischen 78 und 82 km/h gemessen. Die Fahrer waren zwischen 21 und 61 Jahre alt und alle in Aalen oder Essingen wohnhaft und damit an sich ortskundig. Das Bußgeld für Verstöße in dieser Größenordnung liegt bei bis zu 160 Euro, zudem können Fahrverbote bis zu zwei Monaten verhängt und bis zu zwei Punkte in die Verkehrssünderdatei eingetragen werden.