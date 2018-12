Rangelov lässt VfR im Regen stehen

Wieder hat der VfR Aalen Chancen für viele Spiele und wieder steht am Ende nur ein magerer Punktgewinn. Der Fußball-Drittligist Aalen führt gegen Energie Cottbus im eigenen Stadion vor etwas mehr als 3000 Zuschauern dreimal und am Ende steht dennoch ein 3:3 auf der Anzeigetafel. Ausgerechnet der alte Hase im Trikot der Lausitzer bestraft die Aalener nämlich spät. Nach einer Flanke in der dritten Minute der Nachspielzeit ist der Joker Dimitar Rangelov zur Stelle und beschert den Cottbusern einen Last-Minute-Punkt.

Es war zweifelsohne ein unterhaltsamen Spiel, das die Zuschauer in der Ostalb-Arena am Sonntag zusehen bekamen. Torreich, spannend und am Ende mit der kalten Dusche für den VfR Aalen, die unter dem Spiel in Form von Regen für eine regelrechte Schlacht auf beiden Seiten gesorgt hatte. Die Partie begann zunächst mit klaren Vorteilen für die Aalener. Bereits nach drei Minuten fand Matthias Morys mit seinem scharfen Pass in die Mitte keinen Abnehmer. Dann verpasste Marcel Bär ein Zuspiel nur knapp.

In der zwölften Minute war es dann erneut Bär, dessen Schuss gerade noch zur Ecke abgewehrt werden konnte. Eben diese brachte Marvin Büyüksakarya perfekt herein auf den Kopf von Bär – 1:0 (13.). In der Folge hätten die Aalener durch Bär sogar noch nachlegen können. Doch Avdo Spahic im Tor der Lausitzer zunächst unsicher, konnte den Schuss aber im Nachfassen parieren. Von den Cottbusern kam in den ersten 20 Minuten so gut wie gar nichts. Bis eben jener Torben Rehfeldt – als letzter Mann – ins Dribbling mit Cottbus-Stürmer Streli Mamba ging. Rehfeldt verlor den Ball und Mamba marschierte auf Bernhardt zu und dieser hatte beim Schuss des Stürmers keine Abwehrmöglichkeiten mehr – 1:1 (24.). Nun wirkten die Aalener etwas unsicher und Cottbus bekam mehr Zugriff auf das Spiel.

Bernhardt patzt, Mamba vergibt

Allerdings ohne große Torgelegenheiten. Bis zur 45. Minute. VfR-Torwart Daniel Bernhardt ließ einen Ball durchrutschen und Mamba drosch den Ball freistehend über das Gehäuse.

Nach dem Wechsel legten die Aalener los wie die Feuerwehr. Nach einer Energieleistung von Luca Schnellbacher verwertete Matthias Morys das Zuspiel seines Sturmpartners zur erneuten Führung für die Aalener. Kurz darauf hätte eben jener Schnellbacher nachlegen müssen. Doch der VfR-Stürmer scheiterte am Keeper der Cottbuser. Dann tankte sich Bär durch und scheiterte ebenfalls am Keeper der Gäste (53.). Nur wenige später scheiterte Morys dann knapp, sein Torschuss wurde auf der Linie noch geklärt. Dann kamen aber wieder die Cottbuser zu einer Gelegenheit. Mamba versuchte sich mit einem Drehschuss von der Strafraumkante – Ecke. Diese brachte allerdings nicht ein.

Ganz anders war das Resultat seines nächsten Versuches. Nach einem Zuspiel bekam Mamba den Ball an der Strafraumkante, wurde nicht angegriffen und schlenzte den Ball unhaltbar ins unter Eck (65.). Nur zwei Minuten später avancierte Rehfeldt dann wieder zum zwischenzeitlichen Helden. Nach seinem Patzer vor dem 1:1 setzte der Aalener den Ball nach einer Ecke von Sessa sehenswert in die Maschen – 3:2 (67.). In der Folge hatten die Aalener unter anderem durch Morys noch zwei gute Gelegenheiten. Allerdings wieder einmal ohne Ertrag.

Rangelov schlägt zu

So ließen die Aalener die Cottbuser am Leben und das sollte sich tatsächlich spät rächen. Denn der zwischenzeitlich eingewechselte 35 Jahre alte Joker hatte noch einen im Köcher und der saß.

Nach einer Flanke von außen war Rangelov zur Stelle, setzte sich gegen Thomas Geyer im Kopfballduell durch – 3:3 (90.+3). Zu wenig für die Aalener, die nun weiter auf Rang 19 in der Tabelle rangieren. Allerdings haben die anderen Mannschaften im Tabellenkeller – Meppen ausgenommen – zumindest auch nicht gewonnen und so trennen die Aalener weiter drei Punkte vom rettenden Ufer.