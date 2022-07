Randalierer verletzt einen Polizeibeamten

Kurz vor 20 Uhr am Montagabend hat ein 32-Jähriger am Gmünder Torplatz offenbar lautstark herumgeschrien und Blumentöpfe auf die Straße geworfen. Nachdem er von einem Security-Mitarbeiter angesprochen und zur Ruhe ermahnt wurde, beleidigte er den Mann und schlug ihn ins Gesicht. Gegen die zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeibeamten leistete er erheblichen Widerstand, wobei ein Beamter sich leichte Verletzungen zuzog. Der 32-Jährige wurde in Polizeigewahrsam genommen.