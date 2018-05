Randalierer hinterlässt Chaos

Die Polizei hat am Samstagmorgen einen 36-Jährigen in Aalen gestellt. Der Mann hatte gegen 9.40 Uhr in der Steigäckerstraße randaliert. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Eine 45-jährige Frau rief daraufhin die Beamten zur Hilfe.

Diese fanden vor Ort ein eingeschlagenes Kellerfenster vor. In der dahinterliegenden Waschküche waren zwei Waschmaschinen umgeworfen und mehrere Wasserarmaturen aus der Wand gerissen worden. Im Keller trafen die Polizeibeamten auf den 36-Jährigen, der offenbar unter Alkohol- oder Drogeneinwirkung stand.

Der Mann hatte laut Polizeibericht an der rechten Wade eine größere Wunde. Als er aufgefordert wurde, seine Personalien anzugeben, versuchte er zu flüchten. Nachdem er von einem Beamten an der Schulter festgehalten wurde, schlug er in dessen Richtung, traf ihn jedoch nicht. Der 36-Jährige wurde zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der von ihm verursachte Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.