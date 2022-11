Nachdem ein 24-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 4.45 Uhr vor einer Gaststätte in der Wilhelm-Merz-Straße randaliert und anscheinend wild um sich geschlagen hat, wurde ihm von Beamten des Aalener Polizeireviers ein Platzverweis erteilt. Als der 24-Jährige diese Aufforderung ignorierte und mit erhobenen Händen auf die Beamten zuging, wurde er letztlich in polizeilichen Gewahrsam genommen.