Ein 80 Jahre alter Mann hat sich am Sonntagabend in einer Gaststätte daneben benommen und die Polizei auf den Plan gerufen. Als sich der alkoholisierte Senior auch noch gegenüber den Beamten widersetzte, sollte er seinen Rausch in Polizeigewahrsam ausschlafen.

Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den Senior ein Haftbefehl vorlag, weshalb er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Der alte Herr hatte am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr in einem Restaurant in der Wilhelmstraße anwesende Gäste beleidigt. Als er daraufhin vom Wirt aus der Gaststätte verwiesen wurde, reagierte der 80-Jährige aggressiv und weigerte sich, das Lokal zu verlassen. Auch die Angabe seiner Personalien bei den zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeibeamten, verweigerte er. Der renitente Mann sollte daraufhin mit vor die Gastwirtschaft genommen werden, um den Sachverhalt zu klären. Auch dies verweigerte er und wehrte sich. Nachdem zu befürchten war, dass es mit dem betrunkenen Mann auch weiterhin Ärger geben würde, wurde er nach Rücksprache einem Richter in Gewahrsam genommen. Im Rahmen der weiteren Überprüfungen stellte sich nun heraus, dass gegen den 80-Jährigen ein Haftbefehl vorlag, weshalb er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt wurde.