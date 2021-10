Randale im Regionalzug: Pauli-Fans greifen zwei Jugendliche an

Am Samstagabend sind zwei Jugendliche von Fans des FC St. Pauli im Regionalzug nach Aalen bepöbelt und geschlagen worden.

Der Vorfall ereignete sich, nachdem die beiden 16 und 18 Jahre Jungs gegen 17.25 Uhr in Unterkochen in den Regionalzug nach Aalen eingestiegen waren. Bereits auf dem Weg in den ersten Waggon wurden die Jugendlichen von einer Gruppe Unbekannter beleidigt.

Angaben den beiden jungen Männern zufolge handelte es sich bei der Personengruppe um Fans des Fußballclubs St. Pauli. Kurz vor Ankunft am Aalener Bahnhof griffen die Unbekannten die beiden Jungs an; einer bekam einen Tritt in den Bauch, der andere wurde ins Gesicht geschlagen.

Als die Zugtüren sich öffneten, flüchteten die beiden Jugendlichen aus dem Zug, wobei einer noch von einer Bierflasche am Kopf getroffen wurde. Die beiden jungen Männer wurden vor Ort durch die Besatzung eines Rettungswagens verarztet; die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 in Verbindung zu setzen.