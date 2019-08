Ramaj zur U 19-Nationalmannschaft

Neben Niklas Dorsch (U 21) und David Otto (U 20) hat mit Diant Ramaj ein weiterer Profi des Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim eine Einladung vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) für die kommenden Tage bekommen. Der Torhüter ist Teil des U 19-Kaders von Nationaltrainer Guido Streichsbier für die anstehenden beiden Länderspiele.

Diant Ramaj – Bruder von Dijon Ramaj (Offensivmann beim VfR Aalen) – ist einer von drei Torhütern der DFB-U 19 für die kommenden beiden Länderspiele gegen Spanien und England. Die DFB-Junioren treffen zunächst an diesem Sonntag, 4. September (19 Uhr), in San Pedro del Pinatar auf Gastgeber Spanien. Am Freitag, 9. September (17 Uhr), empfangen die Deutschen dann die englische U 19 beim Heimspiel im SIBRE-Sportzentrum Haarwasen/Steinbach (Haiger) zum zweiten Testspiel der kommenden Tage. Diese Partie wird live auf DFB-TV, YouTube und ran.de übertragen. Die beiden Länderspiele gegen Spanien und England dienen dem zweimaligen U 19-Europameister als Vorbereitung für die EM-Qualifikationsspiele, die im Oktober beginnen.

Für Diant Ramaj ist die Berufung in den Kader von Streichsbier die erste Nominierung für die DFB-U 19. Zuvor wurde der 17-jährige FCH-Torwart bereits viermal für die U 18 des Verbands nominiert und kam dabei auf zwei Einsätze.