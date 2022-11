Ralf Zweering gewinnt Audi Q3

Aalen (an) - In der August-Auslosung des VR-Gewinn-Sparens hat der Gewinnsparer Ralf Zweering den Hauptpreis, einen Audi Q3, gewonnen. Bei der Übergabeveranstaltung im Audi-Forum in Neckarsulm übergab VR-Privatkundenberaterin Vanessa Keller kürzlich das Fahrzeug an Ralf Zweering. Seit Jahren ist Zweering Gewinnsparer bei der VR-Bank Ostalb und spart Monat für Monat zehn Euro, wovon 7,50 Euro auf dem Spar- oder Geldmarktkonto landen. 2,50 Euro sind der Spieleinsatz, von dem 63 Cent an gemeinnützige Institutionen in der Region gespendet werden. Foto: VR-Bank Ostalb