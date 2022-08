Ralf Baumbusch ist 60 geworden.

Ralf Baumbusch, Vorstandsmitglied der VR-Bank Ostalb, hat seinen 60. Geburtstag gefeiert. Baumbusch wurde in Karlsruhe geboren und ist dort aufgewachsen. Er ist seit seinen ersten beruflichen Schritten eng mit dem Genossenschaftswesen verbunden und begann seine berufliche Laufbahn mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann bei der BBBank in Karlsruhe. Es folgten Weiterbildungen zum Bankfachwirt, zum Diplom-Bankbetriebswirt und der Abschluss des TOP-Management-Seminares an der Akademie Deutscher Genossenschaften in Montabaur.

Nach Abschluss seiner Ausbildung wurden Baumbusch bei der BBBank von 1985 bis 1993 verschiedene Aufgaben als Kundenberater, Sachbearbeiter und Leiter einer zentralen Projekteinheit übertragen. Im Jahr 1993 wechselte er zur heutigen Vereinigte Volksbanken eG als Assistent des Vorstandsvorsitzenden und bekam als Verantwortlicher für Personal, Controlling, Vertriebssteuerung und das Vorstandssekretariat Prokura verliehen. Im Jahr 2000 wurde ihm als Ressortleiter „Beratung und Service“ die Verantwortung für sämtliche Geschäftsstellen der Bank übertragen und Generalvollmacht erteilt. Seine erste Vorstandsaufgabe als Vertriebsvorstand folgte 2005 im Wartburgkreis in Thüringen. Fünf Jahre später zog es Ralf Baumbusch in den Ostalbkreis zur heutigen VR-Bank Ostalb, bei der er als Vorstand für den Vertrieb verantwortlich ist.

Ralf Baumbusch lebt in Hüttlingen und fühlt sich dort sehr wohl. In seiner Freizeit zieht es ihn hin und wieder in seine Geburtsstadt Karlsruhe, um seine Mutter zu besuchen und das elterliche Anwesen zu pflegen. Er ist gerne sportlich unterwegs und liebt neben dem früher selbst aktiv betriebenen Fußballsport das Radfahren, Wandern und Skifahren. Das Motorradfahren ist für ihn ebenfalls ein Hobby geworden. Neben seinem Engagement in verschiedenen Gremien des genossenschaftlichen Finanzverbundes ist Baumbusch zudem ehrenamtlich in verschiedenen Einrichtungen und Vereinen in der Region aktiv wie zum Beispiel als Aufsichtsrat der OstalbBürgerEnergie oder als Wirtschaftsbeiratsvorsitzender der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach.