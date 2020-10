Rainer Strehle feiert 40-jähriges Dienstjubiläum

Elmar Zillert, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Aalen, hat im Namen der Arbeitsverwaltung Rainer Strehle für sein 40-jähriges Dienstjubiläum geehrt.

Der berufliche Werdegang von Rainer Strehle begann 1980 mit der Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten im damaligen Arbeitsamt Aalen. Nach dem Wehrdienst startete Strehle als Angestellter in der Arbeitsverwaltung in verschiedenen Tätigkeitsfeldern. Von 1989 bis 1992 absolvierte er ein Studium an der Fachhochschule für Arbeitsverwaltung in Mannheim, das ihm den Aufstieg in den gehobenen Dienst ermöglichte.

Im Anschluss sammelte Strehle als Arbeitsvermittler umfangreiche Berufserfahrung, bis er sich schließlich für eine Tätigkeit im Beratungsbereich entschied und eine zehnmonatige Fortbildung zum Berufsberater besuchte. Seit 1997 ist der Jubilar als Berufsberater tätig. Seit vielen Jahren fungiert er zusätzlich als stellvertretender Teamleiter und genießt bei seinen Kolleginnen und Kollegen ein hohes Ansehen.

Zillert würdigte die 40-jährige Berufstätigkeit von Rainer Strehle mit einer Urkunde des Vorstands der Bundesagentur für Arbeit. Dabei dankte er ihm für sein großes und ausgeprägtes Engagement als Mitarbeiter. „Seine große Hilfsbereitschaft zeichnet ihn aus. Der Mensch stand und steht bei ihm immer im Vordergrund“, so Zillert. Vier Jahrzehnte seien zwar ein beachtlicher Zeitraum, dieser sei gefühlt aber wie im Flug vergangen. Dennoch werde es viele Erlebnisse geben, an die sich Strehle noch gut und gerne erinnert.

„Der soziale Auftrag, den wir als Arbeitsagentur haben, war und ist mir besonders wichtig. Die Jugendlichen auf ihrem Weg ins Berufsleben zu begleiten, ihnen Alternativen aufzuzeigen und dann zu sehen, wie sie letztlich ihren Weg gehen, hat mich all die Jahre immer mit Freude erfüllt. Die letzten Monate waren für mich besonders schwer. Der persönliche Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern fehlt einfach und ist auch nur schwer zu ersetzen. Corona zwingt uns hier in eine Defensive, deren Auswirkungen wir sicherlich noch lange zu spüren bekommen“, so Strehle.

Zu seinen Hobbys zählt der dreifache Vater neben seiner Familie vor allem die Leichtathletik, in der er sich auch im Vereinsleben als Vorstand und aktiver Sportler des LAC Essingen und als Mitglied im Bildungsausschuss des WLV sehr engagiert.