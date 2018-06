Das Unternehmen Rainbow International Deutschland aus Aalen-Attenhofen ist vom Deutschen Franchise Verband für den Gründerpreis 2016 nominiert worden.

Die Aalener treten mit ihrem „Exklusivgebiet Lörrach, Christian Müller“ in der Kategorie gegen ein Getränkeunternehmen sowie eine britische Fastfood-Kette an. Die Verleihung findet am 10. und 11. Mai in Berlin statt. Insgesamt 72000 Franchisenehmer gibt es in Deutschland.