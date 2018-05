Raiffeisenbanken sponsern Fifty-fifty-Taxi

Die Bezirksvereinigung Ostalb der Volks- und Raiffeisenbanken sponsert wieder mit 4000 Euro die Verkehrssicherheitsaktion Fifty-fifty-Taxi und trägt so mit dazu bei, dass Jugendliche bis 25 Jahre weiterhin an Wochenenden im Ostalbkreis zum vergünstigten Preis mit dem Taxi nach Hause fahren können. Jürgen Hornung, Hans-Peter Weber und Matthias Hillenbrand von der Bezirksvereinigung Ostalb der Volks- und Raiffeisenbanken überreichten die Spende im Beisein von Michaela Conrad vom Geschäftsbereich Nahverkehr des Landratsamtes an Landrat Klaus Pavel und betonten, dass die VR-Banken dieses Erfolgsprojekt gerne weiterhin unterstützen. Wofür ihnen Pavel herzlich dankte.