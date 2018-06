Rahmen für den Verbandspokal steht

Die Auslosung für die ersten drei Runden im DB Regio-wfv-Pokal-Wettbewerb der Herren 2018/19 findet am Donnerstag, den 12. Juli in der wfv-Geschäftsstelle statt. Die Auslosung wird per Zufallsgenerator im DFBnet durchgeführt. Die Spielpaarungen werden dann gegen 11 Uhr per Presseinformation, auf der Facebook-Seite und der Homepage des Verbandes veröffentlicht.

Beim DB Regio-wfv-Pokal der Herren 2018/19 sind 121 Mannschaften ab der ersten Runde beteiligt, die Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach und VfR Aalen, sowie die Regionalligisten SSV Ulm 1846 Fußball und TSG Balingen haben ein Freilos für die erste Runde.

Insgesamt teilnahmeberechtigt sind zwei Drittligisten, zwei Regionalligisten, zehn Oberligisten, die Vereine aus der Verbandsliga (16) und den vier Landesligen (64). Dazu haben sich die Bezirks-Pokalsieger und die Bezirkspokal-Finalisten für die erste Pokalrunde qualifiziert. Die ersten drei Runden werden wie üblich in Anlehnung an die vier Landesliga-Bereiche ausgelost, um Fahrstrecken zu minimieren und Derby-Charakter zu garantieren. Einige Vereine werden aufgrund der Spielklassen-Verteilung in anderen Bereichen antreten.

Gespielt wird an folgenden Terminen:

1. Runde - Samstag/Sonntag, 4./5. August

2. Runde - Samstag/Sonntag, 11./12. August

3. Runde - Mittwoch, 29. August.

Die genauen Ansetzungen werden in Absprache mit den beteiligten Vereinen vorgenommen und sind zeitnah nach der Auslosung unter fussball.de zu finden. Titelverteidiger ist der SSV Ulm 1846 Fußball, der in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen Vorjahressieger Eintracht Frankfurt antreten wird (Spiel ist noch nicht abschließend angesetzt, gespielt wird im Zeitraum vom 17. bis 20. August).

Deshalb erhält der SSV Ulm 1846 Fußball zwei Freilose und greift erst in der dritten Runde in den Wettbewerb ein. Ulm erhält für das Erreichen der ersten DFB-Pokalrunde aus Vermarktungserlösen 115 000 Euro Preisgeld. Hinzu kommen noch die Einnahmen aus Ticketing und Ausrichtung.