Radsport: Topform, aber kein Trikot für Gegenheimer

Simon Gegenheimer und Marion Fromberger fahren beide dieses Jahr ohne Meistertrikot von den Deutschen Meisterschaften zurück. Fromberger machte einen entscheidenden Schaltfehler und Gegenheimer wurde durch einen Sturz um seine Titelchancen gebracht. Die deutschen Meisterschaften in Wombach verliefen 2019 nicht nach Wunschvorstellung des Mountainbike Racingteams.

Die äußeren Bedingungen waren durch die Naturstrecke am Main, einer technisch anspruchsvollen Abfahrt und einem steilen aber nicht all zu langen Berg absolut einer nationalen Meisterschaft würdig. Mit der Weltcupsiegerin aus Barcelona, Marion Fromberger, und dem viermaligen Titelträger Simon Gegengeheimer, waren gleich beide Topfavoriten im selben Rennstall. Doch am Ende kamen sie ohne Medaille nach Hause.

Fromberger mit starkem Antritt

Zuerst war es Fromberger, die im Damenfeld einen extrem starken Startantritt aufzeigte und von vorne die Konkurrenz zu dominieren versuchte. „Ich wollte zeigen, dass ich auch mit 18 Jahren stark genug bin, um Deutsche Elitemeisterin zu werden. Stark genug war ich eventuell sogar aber wohl noch nicht taktisch klug genug“, so Fromberger im Anschluss an ihr Rennen.

Denn die junge Sportlerin haderte durch einen eigenen Schaltfehler in den letzten Kurven etwas und musste damit unnötig Konkurrentinnen vorbeiziehen lassen und ihre bis dato Spitzenposition hergeben. Im Anschluss war die Zielgerade nicht mehr lange genug um noch in den Finalkampf um das Podest zu gelangen und Fromberger beendete die Deutsche Meisterschaft damit auf Position 5. Ihrem Teamkollegen Simon Gegenheimer kann man sicherlich nicht fehlende Erfahrung vorwerfen.

Der viermalige Deutsche Titelträger und mehrfache Weltcupsieger weiß wie man mit diesen Drucksituationen umzugehen hat. „Ich war gut in Form und habe mich auch auf der welligen Strecke in Wombach wohlgefühlt. Im Zeitlauf und in der ersten Rennphase musste ich nicht zwingend über mein Limit gehen. Somit waren die Vorzeichen auf Titel Nummer fünf nicht ganz schlecht“, so Gegenheimer für den alle Chancen auf Edelmetall in der letzten Kurve vorbei waren.

Gegenheimer fuhr an zweiter Position liegend auf der Innenlinie einer Kurve, eigentlich die sichere Wahl. Doch der bis dato in Führung liegende junge Sportler rutschte weg und manövrierte nicht nur sich selbst, sondern auch den Topfavoriten aus dem Rennen. Beide gingen zu Boden und damit war der Weg frei für einen stark fahrenden neuen Deutschen Meister namens Felix Klausmann.

Simon Gegenheimer kommentierte den Tag letztendlich wie folgt: „Keine Frage, alles außer der Sieg ist für mich kein guter Tag bei einer Deutschen Sprintmeisterschaft. Aber das ist nun einmal Sport und ich mache dem jungen Sportler, der in Führung lag keinen Vorwurf. Wir sind alle motiviert und da passieren eben einmal Fehler“, so ein sehr souveräner Gegenheimer, der nun auch mal den Blickwinkel des Geschlagenen von einer nationalen Meisterschaft erhält.