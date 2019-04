Radlerin kollidiert mit Auto - Polizei sucht den Fahrer

Eine 16-jährige Radfahrerin ist am Donnerstag mit einem Auto kollidiert. Jetzt sucht die Polizei nach dem Fahrer.

Das Mädchen fuhr gegen 10.35 Uhr mit ihrem E-Bike auf der Braunenbergstraße in Richtung Innenstadt. Als sie an geparkten Fahrzeugen am rechten Fahrbahnrand vorbeifahren wollte, musste sie wegen einem entgegenkommenden silberfarbenen Auto stark abbremsen. Dabei geriet sie ins Schlingern, kollidierte mit dem Pkw, stürzte und verletzte sich leicht. Nachdem der Autofahrer ausgestiegen war, um sein Fahrzeug zu begutachten und sich die Personalien des Mädchens notiert hatte, entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. An dem E-Bike entstand bei dem Unfall Sachschaden.