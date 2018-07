Radler fährt Mann an und flüchtet

Bei einem Sturz hat sich ein 53-Jähriger am Montagmorgen mehrere Verletzungen zugezogen. Der Mann war gegen 8.35 Uhr in der Bahnhofsunterführung in der Hirschbachstraße von einem Radfahrer angefahren worden. Der Radler, der ohne anzuhalten davonfuhr, ist etwa 15 Jahre alt. Er trug eine schwarze Basecap und hatte einen Rucksack dabei. Er war mit einem dunkelblauen Fahrrad unterwegs.

Hinweise auf den Jugendlichen, bei dem es sich eventuell um einen Schüler auf dem Weg ins Hirschbachfreibad handelte, nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361 / 5240 entgegen.