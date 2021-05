Radler bedroht Fußgänger mit Messer

Ein Fußgänger ist am Sonntagnachmittag im Bereich der Bushaltestelle Neßlauer Straße von einem unbekannten Radfahrer angegriffen und mit einem Messer bedroht worden. Die Polizei sucht den Angreifer.

Zusammen mit seiner 16 Jahre alten Tochter war ein 46-jähriger Mann am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr zu Fuß im Bereich der Bushaltestelle Neßlauer Straße unterwegs. Ein bislang Unbekannter befuhr den dortigen Gehweg mit seinem Rad. Der Fahrradfahrer schrie die beiden Fußgänger an, dass sie weggehen sollen, worauf diese jedoch nicht reagierten. Daraufhin schlug der Unbekannte mehrfach mit den Händen ins Gesicht des 46-Jährigen und fing an, ihn mit mehreren Tritten zu traktieren. Selbst als der 46-Jährige am Boden lag, trat der Unbekannte mehrfach mit den Füßen auf ihn ein. Anschließend zog er ein Messer und deutete Stichbewegungen in Richtung seines Opfers an.

Als zwei Zeugen, die in einem Auto die Neßlauer Straße befuhren, anhielten, floh der Unbekannte, wobei er noch weitere Personen anging. Der Mann ist etwa 30 bis 40 Jahre alt und circa 175 Zentimeter groß. Er trug dunkle Kleidung und führte einen graugrünen Rucksack mit sich. Angaben des 46-Jährigen zufolge sprach der Mann rumänisch. Der agegriffene Mann wurde zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07361 / 5800 entgegen.