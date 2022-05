Radler angefahren: Polizei sucht BMW-Fahrer

Gegen 7.30 Uhr am Montagfrüh ist ein BMW-Fahrer aus Wasseralfingen kommend in den Kreisverkehr der Willy-Brandt-Straße eingefahren. Hierbei übersah er einen bereits im Kreisverkehr fahrenden 16-Jährigen Mountainbike-Lenker. Der BMW fuhr von hinten auf das Fahrrad auf, wodurch der Jugendliche stürzte und sich leicht verletzte. Im Anschluss daran hielt der Fahrer des BMW zunächst an, um sich nach dem Befinden des 16-Jährigen zu erkunden. Nachdem dieser angab, nicht verletzt worden zu sein, setzten beide ihre Fahrt fort, ohne die Personalien auszutauschen. Nachdem der 16-Jährige im Laufe des Tages Schmerzen verspürte, wurde der Unfall doch noch bei der Polizei angezeigt. Das Polizeirevier Aalen bittet nun den Fahrer des dunklen BMW, sich unter der Rufnummer 07361/5240 zu melden.