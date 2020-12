Radfahrerin von Lkw erfasst

Am Mittwoch gegen 12.30 Uhr hat ein 57-Jähriger mit seinem Lkw samt Anhänger die Wilhelmstraße von Wasseralfingen in Richtung Aalen befahren. Auf Höhe des Kreisverkehrs in Richtung Hasennest bog der Lkw-Fahrer nach rechts ab und übersah hierbei, im sogenannten toten Winkel, eine auf dem Radweg fahrende 32-jährige auf ihrem Pedelec. Die Radfahrerin, die einen Helm trug, wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An ihrem Pedelec entstand Totalschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.