Radfahrer wird von Auto erfasst und schwer verletzt.

Ein 54-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall am Donnerstag schwer verletzt worden.

Der Mann fuhr um 17.40 auf dem Radweg entlang der Friedrichstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung Wasseralfingen. Eine 37-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto auf der Hopfenstraße vom Krankenhaus in Richtung Kreisverkehr Friedrichstraße. Der Radler überfuhr, ohne auf die in den Kreisverkehr einfahrende Autofahrerin z zu achten, die Hopfenstraße. Als er das Fahrzeug erkannte, versuchte er auf die Fahrbahn auszuweichen, so dass es im Kreisverkehr zum Zusammenstoß kam.

Hierbei wurde der Radfahrer quer über das Fahrzeug geschleudert und kam auf der Straße zum Liegen. Er musste, trotz Schutzhelm, schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 250 Euro.