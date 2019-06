Ein 29 Jahre alter Radfahrer ist am Sonntag bei einem Sturz schwer verletzt worden. Er befuhr gegen 10.30 Uhr, vom Freibad Gaildorf kommend, einen abschüssigen Feldweg in Richtung Gaildorf. In einer Senke kam er aus unbekannten Gründen und ohne Fremdeinwirkung nach links von der Fahrbahn ab, schanzte über eine Verdohlung und kam nach etwa 20 Metern in einer Wiese zum Liegen. Da er keinen Helm trug, zog er sich schwere Kopfverletzungen zu.