Radfahrer streift Fußgänger

Die Polizei sucht nach einem Radfahrer, der am Donnerstagmorgen mit einem Fußgänger kollidiert ist.

Am Donnerstag gegen 6 Uhr lief ein 26-jähriger Fußgänger vom Gleis drei des Aalener Bahnhofs über die Treppen in Richtung der Unterführung. Im selben Moment querte ein Radfahrer den Weg und streifte den Fußgänger, welcher dabei verletzt wurde. Der bislang unbekannte, etwa 20 bis 25 Jahre alte Radler entschuldigte sich mit einem kurzen „Sorry“ und fuhr in Richtung Hirschbachstraße davon. Der Fahrradfahrer war mit einer schwarzen Jacke und schwarzen Hose bekleidet. Hinweise auf den Radfahrer erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240