Radfahrer starten in die Innenstadt

Am Sonntag, 6. Mai, findet das zweite Aalener rAAd-Event statt, da heißt es für alle Radbegeisterten rauf auf den Sattel und hinein in die Innenstadt. Die Sternfahrer treffen zwischen 11.30 und 12 Uhr vor dem Rathaus in Aalen ein und werden von Bürgermeister Wolfgang Steidle begrüßt.

Die Abfahrtszeiten und Treffpunkte: Aus Wasseralfingen und Hofen: Abfahrt 10 Uhr an der Talschule, es wird zwei verschiedene Radgruppen geben, eine leichtere Variante für langsam Radelnde und eine sportlichere Tour mit einem Umweg durch das Welland.

Aus Dewangen und der Weststadt: Abfahrt 11 Uhr am Feuerwehrgerätehaus Dewangen, 11.30 Uhr Freibad Unterrombach, 11.40 Uhr Edeka Hofherrnweiler. Unterkochen: Abfahrt 11 Uhr Rathaus. Waldhausen: Abfahrt 11 Uhr Rathaus.