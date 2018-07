Radfahrer schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein 82-jähriger Radfahrer nach einem Unfall am Mittwochnachmittag in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Mann wollte gegen 13.30 Uhr von der Böbinger Straße aus vermutlich die Nordumfahrung überqueren. Dabei fuhr er in den Kreuzungsbereich ein, obwohl von links ein vorfahrtsberechtigter 56-jähriger Fahrer eines Sprinters heranfuhr. Der Senior wurde von dem Fahrzeug touchiert und zu Boden geworfen. Der 56-Jährige bemerkte den Unfall womöglich nicht und fuhr zunächst weiter. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte er als Fahrer rasch ermittelt werden.