Radfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat sich ein 23 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Sturz am Montagnachmittag zugezogen. Gegen 15.50 Uhr befuhr ein 61-Jähriger mit seinem Pkw die Friedrichstraße in Richtung Wasseralfingen. Am Kreisverkehr Hopfenstraße übersah er den Radler, der aus Richtung Krankenhaus in den Kreisel eingefahren war. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Radfahrer aus, wobei er auf die Fahrbahn stürzte. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Der 23-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.