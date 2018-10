Radfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat sich ein 52 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Sturz am Sonntagmittag zugezogen. Kurz nach 12 Uhr befuhr ein 46-Jähriger mit seinem Quad einen Feldweg rund um Waldhausen und Ebnat. Beim Einfahren in einen Feldweg auf einer Wiese hielt der Quadfahrer wohl an, was aber für den Radfahrer, der seinerseits aus Richtung Ebnat heranfuhr, erst verspätet erkennbar war. Er leitete eine Vollbremsung ein, wodurch er zu Boden stürzte und sich mehrere Prellungen zuzog. Der 52-Jährige wurde im Ostalb-Klinikum ambulant behandelt; Sachschaden entstand keiner.