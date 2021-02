Radfahrer knallt gegen Auto

Schwer verletzt worden ist ein 30-jähriger Radfahrer am Freitagmittag an der Kreuzung Memellandstraße und Böhmerwaldstraße.

Gegen 13.30 Uhr war eine 56-jährige Autofahrerin in der Böhmerwaldstraße unterwegs. Sie kam aus der Richtung des Industriegebiets West. An der Einmündung der Memellandstraße missachtete sie die Vorfahrt des von rechts kommenden Radfahrers. Der 30-Jährige kollidierte seitlich mit dem Auto und verletzte sich schwer. Es entstand geringer Sachschaden in Höhe von 150 Euro.