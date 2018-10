Radfahren in Aalen: Spaß oder Stress?

Wie zufrieden sind Radfahrer mit den Möglichkeiten in Städten und Gemeinden? Das will der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) bis zum 30. November in einer Online-Umfrage wissen. Die Umfrage bietet Radfahrern nun eine Möglichkeit, Politik und Verwaltung Rückmeldungen zum Erfolg ihrer Radverkehrsförderung zu geben und Hinweise für Verbesserungen zu machen. 2016 schloss die Stadt Aalen mit ausreichend ab und landete im hinteren Drittel. Die Ergebnisse der Umfrage werden im Frühjahr 2019 präsentiert. Ausgezeichnet werden die fahrradfreundlichsten Städte und Gemeinden sowie diejenigen Städte, die seit der letzten Befragung am stärksten aufgeholt haben.

Die Umfrage ist unter www.fahrradklima-test.de zu finden.