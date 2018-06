Radeln für den VfR und das Segeltaxi

Auch das 2:4 gegen den VfL Bochum schreckt echte Fans nicht ab. Martin Klein, Andy Görnemann und Sandro Vanetta (von links) setzen das in die Tat um, was wir in dieser Zeitung schon berichteten: Sie fahren mit dem Fahrrad zum Auswärtsspiel des VfR Aalen nach Düsseldorf. Dort trifft der Ostalb-Klub am Freitagabend (18.30 Uhr) auf die Fortuna. Vanetta begleitet die beiden Aalener jedoch nur bis Heidelberg und dreht dann wieder um. Er hat leider nur einen Tag Urlaub bekommen. Fußballverrückt, VfR-Fans und leidenschaftliche Radsportler – so ist diese Aktion entstanden. Knapp 500 Kilometer müssen Görnemann und Klein zurücklegen, um das Spiel am Freitag in Düsseldorf live im Stadion zu verfolgen. Wenn es nach Klein geht, der dem VfR schon seit Jahren die Treue schwört, holen die Aalener Kicker in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt die dringend benötigten drei Punkte. Erst, wenn rechnerisch nichts mehr möglich ist, würde er den Glauben an den Klassenerhalt in der 2. Liga aufgeben. 3:1 für den VfR lautet sein Tipp auch für das Spiel in Düsseldorf. Nach wie vor können Menschen, die diese spezielle Aktion und natürlich das Segeltaxi (Das Geld wird zu einhundert Prozent kranken Kindern zugute) unterstützen möchten, spenden. Das Geld kommt der Aktion Segeltaxi zugute. Unter dem Stichwort „Segeltaxi Fortuna“ können Spenden auf folgendes Konto entrichtet werden: IBAN: DE 18 614 500 50 100 009 0710 bei der KSK Ostalb. Foto: Thomas Siedler