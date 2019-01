Radballer starten zu Hause

Die Verbandsliga-Teams des RKV-Hofen starten an diesem Samstag zu Hause in die Radball-Rückrunde. Dabei beginnt für beide Mannschaften direkt der Kampf um den Klassenerhalt.

Hofen I mit Simon Machnig und Julian Schwarzer liegt mit zwei Punkten noch knapp über Wendlingen V und Hofen II (Judith Wolf/Florian Bäuerle) noch außerhalb der Abstiegszone. Hofen II hat an den Gegnern dieser Runde stark zu kauen, zumal das Team auch von Trainingsausfällen geplagt wird. Dennoch starten beide Mannschaften motiviert und gewillt, den Gegnern aus Schwaikheim (I., II. und III. Mannschaft) sowie Wendlingen IV – immerhin mit Erfahrung aus der 2. Bundesliga – keine Geschenke zu machen und eventuell den einen oder anderen Punkt im Kampf gegen den Abstieg zu Hause zu behalten. Spielbeginn ist um 18 Uhr in der Glück-Auf-Halle in Hofen.