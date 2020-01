Radballer starten wunschgemäß

Mit neun Punkten sind Dennis Berner und Magnus Öhlert zu Hause wunschgemäß in die Rückrunde der Radball-Verbandsliga gestartet.

In der ersten Begegnung gegen Schwaikheim II ging es nach kurzzeitigem Rückstand immer in Richtung Gäste-Gehäuse. Das Ergebnis von 6:2 gibt den Verlauf nur begrenzt wieder, da Hofen nicht den zielsichersten Tag hatte. Die interessanteste Begegnung war das Spiel gegen Schwaikheim IV. Hofen spielte sicheren Kombinationsradball und gewann mit 6:4. Das letzte Spiel gegen Schwaikheim III war durch Defensivspiel Schwaikheims und sicheren Spielaufbau Hofens geprägt. Das Konzept ging auf und Hofen konnte sich durch ein 4:2 weitere drei Punkte gutschreiben lassen. Nach dem 8. von zwölf Spieltagen liegt Hofen mit einem Punkt und einem Spiel Rückstand hinter Waldrems IV auf Platz zwei. Der nächste Spieltag findet am 8. Februar in Waldrems statt.