Radballer müssen nach Hessen

Am vergangenen Wochenende ist in der Glück-Auf-Halle in Hofen die Qualifikation zum Deutschlandpokal der Altersklasse U 23 im Radball ausgetragen worden. Im Gegensatz zu früheren Qualifikationen wurde tatsächlich nicht um die Teilnahme, sondern um die Rangfolge und somit die Turniergruppen für das Viertelfinale gespielt. Den Hofenern Dennis Berner und Magnus Öhlert, die im vergangenen Jahr den zweiten Platz im Finale erreicht hatten, war ihr coronabedingter Trainingsrückstand anzumerken, sie starten am 1. August in Darmstadt als Baden-Württemberg II in den Wettbewerb.

Nachdem nur vier baden-württembergische Radballteams für den Wettbewerb gemeldet hatten und die Mannschaft aus Konstanz krankheitsbedingt nicht teilnehmen konnte, waren für die Qualifikationsspiele nur die Mannschaften aus Gärtringen und Prechtal Elzach angereist. Mit nur drei Spielen wurde es ein kurzer aber nicht minder spannender Turniernachmittag.

In der ersten Begegnung gegen Gärtringen war zunächst Abtasten der Hofener Abwehr durch Gärtringen angesagt. Ballsicher und auf wenig Risiko eingestellt spielte Gärtringen und konnte aber nicht wirkliche Chancen für sich verbuchen – ging jedoch mit einem Eckball in Führung. Allerdings konnte Hofen wieder ausgleichen, einen Viermeter Strafstoß jedoch auch nicht in den Führungstreffer ummünzen.

Auf Hofener Seite waren durchaus Chancen da, um in Führung zu gehen, allerdings wollte Berner und Öhlert nicht der entscheidende Treffer gelingen. Den Führungstreffer konnte abermals Gärtringen nach einer Unachtsamkeit der Hofener Abwehr erzielen. Aber auch hier konnte Hofen nochmals den Ausgleich erzielen. Das gewohnte Bild blieb: Hofen hatte Chancen, nutzte diese aber nicht. So endete die Partie mit 2:2 unentschieden.

Gegen Prechtal, die erstmals in dieser Altersklasse antreten, gerieten die Jungs vom RKV gleich in den ersten Minuten der ersten Halbzeit mit 0:2 in Rückstand. Der vermeintlich leichte Gegner entwickelte sich zur harten Nuss, dennoch schaffe man vor der Halbzeitpause noch den Anschlusstreffer. Die zweite Pause wurde zum offenen Schlagabtausch, den Hofen mit einer Trotzreaktion vom 1:2-Rückstand noch zum 7:5-Sieg drehte, und auch in diesem Spiel blieben gute Chancen – darunter zwei Viermeter-Strafstöße für Hofen – ungenutzt.

Dies sollte sich für die Hofener Radballer rächen, die Mannschaft des RV Gärtringen schlug die Prechtaler mit 3:0 und konnte somit mit besserem Torverhältnis die Platzierung Baden-Württemberg I mitnehmen.

Das Viertelfinale des U 23-Deutschlandpokals findet am 1. August statt. Dabei müssen alle Baden-Württembergischen Teams verreisen. Baden-Württemberg I (Gärtringen) und Baden-Württemberg IV (Konstanz) müssen ins Bayrische Bechhofen, Baden-Württemberg II(Hofen) und Baden-Württemberg II (Prechtal) fahren nach Darmstadt in Hessen.