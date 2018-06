Radballer fahren aufs Podest

Das U 19 Team des RKV-Hofen, Judith Wolf und Magnus Öhlert, hat nach 2015 auch in diesem Jahr wieder den Sprung aufs Podest bei der Baden-Württembergischen Meisterschaft im Radball, Spielklasse U 19, geschafft. Dabei mussten sich die beiden nur den Bundeskader-Teams aus Gärtringen und Kemnat beugen.

Bereits im Auftaktspiel für Hofen, gegen die ein Jahr ältere Mannschaft aus Merklingen (Weil der Stadt), merkte man den beiden an, dass sie hier keinesfalls Punkte kampflos verschenken wollten. In einem intensiv geführten Spiel setzte sich Hofen verdient mit 5:2 durch. Der nächste Gegner war die Mannschaft aus Konstanz. Der Deutsche Vizemeister 2016 zeigte sich als starker Gegner, jedoch schlichen sich bei den Badenern durch die konsequent geführte Abwehrarbeit von Magnus Öhlert viele Fehler ein, die Hofen nutzen konnte. Am Ende stand ein knappes 3:2 für Hofen.

Im Spiel gegen den erklärten Favoriten auf die Meisterschaft, RV Gärtringen I, war letztlich eine verhaltene, defensive Spielweise angesagt, was jedoch nur in Ansätzen gelang. Die Gärtringer spielten souverän und Hofen ging mit 0:8 von der Fläche. Das letzte Spiel des Abends, gegen den Qualifikanten aus den regulären Staffeln, Derendingen war nach anfänglichem Abtasten wieder klar in Hofener Hand, das Ergebnis von 6:2 sicherte Hofen den dritten Platz zur Halbzeit der Meisterschaft. Am Sonntagvormittag ging es mit der Begegnung gegen Wendlingen weiter. Hier entwickelte sich Judith Wolf von der Zuarbeiterin zur Torjägerin, zwei der drei Tore zum 3:0-Endstand gingen auf ihr Konto. Die Hausherren aus Hardt erwiesen sich erwartungsgemäß als harter und starker Gegner. Vor allem die erste Halbzeit wurde intensiv auf dem Feld ausgetragen, hier schenkten sich Magnus Öhlert und sein Gegenspieler Tim Fehrenbacher nichts. Zur Halbzeit lag Hofen knapp mit 2:1 vorne.

Die zweite Halbzeit konnte Hofen jedoch für sich nutzen, Freistöße und Eckbälle konnten sauber verwertet werden. Mit dem Endstand von 5:2 für Hofen war der erste Sieg gegen Hardt hochverdient und schwer erkämpft. Mit diesem Ergebnis hatte sich Hofen bereits den dritten Platz mit den punktgleichen Kemnatern gesichert.

Hofen zu offensiv

Hier trat Hofen anfangs zu offensiv und auch etwas leichtfertig auf und fing sich schon in der ersten Halbzeit einen eigentlich nicht mehr auszugleichenden Rückstand von 1:6-Toren ein.

Die zweite Halbzeit verlief dann wieder besser, die Hofener konnten noch ein Tor auf der Habenseite verbuchen, fingen sich aber auch nochmals zwei Tore zum 2:8-Endstand ein. Mit dem dritten Platz ist das Team des RKV Hofen nun auch startberechtigt für das Viertelfinalturnier zur Deutschen Meisterschaft im Radball.