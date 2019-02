Radballer der U 15 sind Staffelzweiter

Das vergangene Radballwochenende hatte für den RKV-Hofen zwei wichtige Spieltage parat. Die U 15-Radballer Silas Öhlert und David Egl hatten ihren letzten Rundenspieltag in Hofen. Für sie ging es um den zweiten Platz der U 15-Staffel, den sie sich letztlich sehr verdient sichern konnten. Abends musste die Bezirksligamannschaft Raphael Fröbe/Thomas Machnig nach Ulm. Hier erreichten sie die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Landesliga sichern konnten.

Die erste Begegnung gegen Reichenbach II wurde von Öhlert/Egl trotz kleinerer Leichtsinnsfehler sicher beherrscht und mit einem klaren 7:0 nach Hause gebracht. Die Begegnung mit der außer Konkurrenz spielenden Mannschaft Waldrems III begann für Hofen mit einem 0:2-Rückstand. Bis zur Halbzeit hatten sich die Hofener wieder gefangen und sie siegten hier mit 5:2. Das Spiel gegen den direkten Verfolger in der Tabelle, Waldrems II, musste die Entscheidung bringen. Waldrems begann druckvoll, konnte aber durch ungenaue Aktionen keinen Treffer landen. Hofen ging durch einen Tunnel durch die Tretlager in Führung. Durch einen verwandelten Vier-Meter-Stafstoß konnte Hofen auf 2:0 ausbauen und so ging es in die zweite Halbzeit. Diese begann druckvoll. Hofen ließ sich aber nicht bange machen und erhöhte in der letzten Minute durch einen Abspielfehler des Gegners auf 3:0. Der zweite Platz war gesichert, aufgrund des Punkteverhältnisses konnte die Tabellenführung auch im letzten Spiel gegen den Tabellenführer Waldrems I nicht mehr erreicht werden. Die Begegnung verlief auf Augenhöhe, letztlich konnte Waldrems I die Begegnung aber knapp mit 2:3 für sich entscheiden. Mit der Platzierung ist die Mannschaft berechtigt am Qualifikationsturnier zur BWM teilzunehmen.

Die Bezirksligamannschaft Hofen IV gastierte in Ulm und traf hier zunächst auf die vierte Mannschaft der Hausherren, Söflingen IV. Die jungen Söflinger hatten keine Chance und wurden mit 11:1 von der Spielfläche gefegt. Auch das Spiel gegen Reichenbach V IIII wurde nach schwachem Beginn überlegen mit 9:4 gewonnen. Die Begegnung mit Reichenbach V III geriet zum ersten Prüfstein des Abends. Reichenbach ging in Führung, mauerte und wartete auf Fehler. Hieraus ergaben sich immer wieder Situationen, die entschiedenes Eingreifen des Kommissärs notwendig machten. Hofen berappelte sich konnte Druck aufbauen und letztlich einen Vorsprung von drei Toren aufbauen. Der Treffer von Reichenbach zum 4:2 war nur noch Kosmetik. Die zweite spannende Partie des Abends war dann auch die letzte, die Fröbe/Machnig auszutragen hatten. Reichenbach X konnte in der ersten Halbzeit mit 3:0 in Führung gehen, Hofen konnte erst nach Taktikabsprache in der Pause das Spiel noch in ein 4:3 drehen. Damit hat sich Hofen IV bereits vor dem letzten Spieltag für die Aufstiegsspiele zur Landesliga qualifiziert.