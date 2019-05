Mit einer starken Leistung haben sich Dennis Berner und Magnus Öhlert in Wiesbaden-Naurod als Turnierzweite für das Halbfinale des Radball-Deutschlandpokals qualifiziert. Angetreten waren neben zwei Teams des Gastgebers Naurod (Hessen), Mainz-Ebersheim (Rheinland-Pfalz), Münster (Nordrhein-Westfalen) und Bramsche (Niedersachsen).

Während die Spiele gegen die Teams aus Münster (10:1), Bramsche (15:0) und Ebersheim (7:2) deutlich gewonnen werden konnten, wurde in den Begegnungen mit Naurod I und Naurod III sehenswerter Radball auf hohem Niveau geboten. Die Begegnung mit der ersten Mannschaft des Gastgebers geriet zum Krimi. Die Favoriten aus Naurod wollten gleich von Beginn an mit Druck starten, trafen aber nicht, oder scheiterten an Torwart Dennis Berner. Hofen nutzte seine Chancen konsequent und konnte mit dem Halbzeitstand von 2:1 mehr als zufrieden in die Pause gehen. Nach der Halbzeit gelang es sogar den Vorsprung auf 4:2 auszubauen. Am Ende trennten sich beide Mannschaften mit 5:4 für die erfahrenen Hessen. Naurod III, startete besser, mit einem präzisen Treffer unter die Latte setzte Naurod gleich in den ersten Sekunden der Begegnung mit Hofen ein Ausrufezeichen. Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit versuchte Naurod den Druck aufrecht zu erhalten. Aber auch Hofen konnte meist mit Kontern wieder ausgleichen, zur Halbzeit stand es 3:3. In der zweiten Hälfte lief das Spiel besser für Hofen. Mit schönen Kombinationen beeindruckten Berner/Öhlert den Gegner und konnten das Spiel letztlich mit 7:5 für sich entscheiden.

Mit dem zweiten Platz im Turnier hat sich das RKV-Duo für das Halbfinale des Deutschlandpokals U 23, der am 23. Juni im hessischen Alsbach-Hähnlein stattfindet, qualifiziert. Die Gegner stehen auch schon fest, es sind Hähnlein (Hessen, Oberliga), Bilshausen (Niedersachsen, 2. Bundesliga), Sangerhausen (Sachsen-Anhalt, 2. Bundesliga), Klein-Winternheim (Rheinland-Pfalz, Oberliga) und Ludwigsfelde (Brandenburg, Verbandsliga).