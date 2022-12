Radball im Doppelpack

An diesem Samstag steht die Glück-Auf-Halle im Zeichen des Radballs, denn der RKV-Hofen richtet gleich zwei Heimspieltage aus. Nachmittags ab 14 Uhr geht es mit dem vierten Spieltag der Nachwuchsklasse U 15 los. Abends laden ab 18 Uhr dann die beiden Verbandsliga-Teams zum Heimspieltag der zweithöchsten Spielklasse in Baden-Württemberg ein.

Joshua Funk und Vincent Seeling treten für den RKV-Hofen in der Spielklasse U 15 in die Pedale. Den aktuell Tabellendritten stehen Mannschaften aus Stuttgart-Rohracker, Oberesslingen und Gerlingen gegenüber.

Ziel ist es in jedem Fall, den Tabellenplatz zu festigen, um sich die Option für die Baden-Württembergischen Meisterschaften offenzulassen, was für die beiden erstmals in der Altersklasse antretenden Hofener wieder ein großer Erfolg wäre. In der Verbandsliga starten Julian Schwarzer und Noah Janas als Hofen II und die Brüder Simon und Thomas Machnig als Hofen III ab 18 Uhr zum Verbandsliga-Heimspieltag.

Beide Mannschaften sehen für diese Spielrunde den Klassenerhalt als wichtigstes Ziel. Für Hofen II stehen hier die Begegnungen mit Nellingen II, Schwaikheim II und III sowie Waldrems V auf dem Programm, Hofen III hat an diesem Samstag nur drei Spiele zu bestreiten und zwar gegen die Schwaikheimer Mannschaften und Waldrems V. Speziell Schwaikheim II als Oberliga-Absteiger und das seit langem erfolgreich spielende Team aus Waldrems werden in Hofen zeigen, wie gut der Leistungsstand der einheimischen Teams ist.

Zuschauer sind herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei.