Radball: Hofen III steigt in die Verbandsliga auf

Am vergangenen Samstag sind die Aufstiegsspiele zur Radball-Verbandsliga in Hofen ausgetragen worden. Für den RKV-Hofen spielte das Team Hofen III mit den Brüdern Simon Machnig/Thomas Machnig. Am Turnier nahmen lediglich vier Mannschaften teil.

Gleich in der ersten Begegnung mit Langenschiltach konnten die Hofener eigentlich den Sack schon zumachen. Konzentriert und mit Elan gingen Simon und Thomas Machnig die Begegnung an und konnten sich deutlich mit 8:1 durchsetzen. Der Sieg war essenziell wichtig, wusste man doch, dass die beiden anderen Gegner Öflingen und Kemnat zu den besten U 19-Nachwuchsteams Deutschlands gehören. Dies stellte zunächst Öflingen in der Begegnung mit Hofen unter Beweis. Hofen fuhr in diesem Spiel ohne Tor dafür aber mit acht Gegentreffern von der Fläche.

Auch gegen Ostfildern Kemnat waren keine Punkte zu holen. Hier konnte Hofen zwar zwei Treffer markieren, musste jedoch auch sieben Gegentreffer verbuchen und verkaufte sich insgesamt in der Partie etwas unter Wert. Mit dem Aufstieg stellt Hofen in der nächsten Saison drei aktive Mannschaften in der Verbandsliga und ein Team in der Landesliga.

Eine Bilanz, die so in der Vereinsgeschichte noch nie erreicht worden ist.