Rabiatem Ladendieb gelingt die Flucht

Ein bislang unbekannter Dieb ist am Donnerstagmittag gegen 13.45 Uhr von der Angestellten eines Ladengeschäftes in der Friedhofstraße bei einem Diebstahl ertappt und von ihr daraufhin ins Büro gebeten worden. Der Mann versuchte zu flüchten, wobei er sein Diebesgut zurückließ. Bei seinem Fluchtversuch kam es zu einem Gerangel zwischen ihm und der Angestellten und im weiteren Verlauf auch mit einer Kundin, die ebenfalls versuchte, den Dieb aufzuhalten. Erneut gelang es dem Mann, sich loszureißen und in Richtung Türe zu laufen. Als die Angestellte ihn an der Türe eingeholt hatte, stieß er die Türe mit voller Wucht gegen die Frau und flüchtete. Die 27-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Unbekannte fuhr anschließend mit einem weißen Mountainbike davon. Er ist etwa 50 bis 60 Jahre alt, circa 170 Zentimeter groß und von normaler Statur. Der Mann, der Brillenträger ist, war mit einer roten Winterjacke mit schwarzen Applikationen im Schulter- und Brustbereich, einer grauen Hose und einer schwarzen Wollmütze bekleidet.

