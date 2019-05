Raab Karcher wird an Stark Gruppe verkauft

Das Amtsgericht Konstanz hat die Ulmer Drogeriemarktkette Müller wegen Rassismus zur Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe von 1000 Euro verurteilt. In dem Prozess ging es um den Fall eines dunkelhäutigen Mannes aus dem Kongo, der an einem Samstagnachmittag im März in der Konstanzer Filiale des Unternehmens ein Geschenk kaufen wollte.

Ein Ladendetektiv habe den Mann angesprochen und nach seinem Ausweis gefragt, obwohl er sich nicht auffällig verhalten habe, wie Franz Klaiber, Direktor des Amtsgerichts Konstanz, der „Schwäbischen ...